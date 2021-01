Bando di concorso per 15 vigili urbani a Pescara

C'è tempo fino a mercoledì 20 gennaio, alle 12, per iscriversi al concorso da vigile urbano per il Comune di Pescara. Sono 15 i posti disponibili. Il bando è riservato ai giovani tra i 18 e i 32 anni. Oltre all'esame scritto bisogna superare anche tre prove fisiche per essere ammessi. I primi 15 in graduatoria verranno assunti con contratti di formazione e lavoro per la durata di un anno.

Le iscrizioni devono avvenire esclusivamente via web, utilizzando l'applicazione informatica accessibile tramite un link pubblicato nella home page o nella sezione Concorsi del sito www.comune.pescara.it. Al momento della registrazione, sarà generato un pin che verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato per consentirgli di immettere la domanda nel sistema. È richiesto il pagamento, mediante bonifico bancario o postale, di una tassa di concorso di 10 euro.

Cliccare sul link per accedere sull'avviso completo.

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=656