Bandiere blu a sorpresa entra anche la metropolitana Pescara

PESCARA A SORPRESA OTTIENE LA BANDIERA BLU. La città di Pescara festeggia per la prima volta nella sua storia l'assegnazione della Bandiera Blu. Soddisfattissimo il sindaco Carlo Masci: "Non era mai accaduto in 35 anni e da quando esiste il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) che la nostra città potesse festeggiare un tale traguardo. Oggi tutto questo è realtà e per noi è una gioia infinita. Nessuno in passato aveva fatto la domanda. L'abbiamo proposta a dicembre e quando due anni fa abbiamo lanciato questa possibilità nessuno ci credeva. Pescara è una città di mare che vive con il mare e vive sul mare ed è l'unica città a tutto tondo in Italia che prende la bandiera blu. Oggi ci prendiamo questo primato in un'estate che dovrà essere del rilancio. Questo non deve però essere un punto di arrivo, ma di partenza".



LE ALTRE BANDIERE ABRUZZESI. L’elenco delle bandiere blu abruzzesi. In provincia di Teramo: Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi. In provincia di Pescara: la stessa Pescara. In provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo. In provincia de L’Aquila: Villalago, Scanno.

Redazione Independent