Banda armata assalta una villa ai Colli di Pescara per rubare oro e preziosi

VIOLENTA RAPINA AI COLLI DI PESCARA. Sono stati momenti tremendi quelli vissuti dal proprietario di una villa nella zona Colli di Pescara assaltata da una banda di malviventi. In quattro hanno fatto irruzione intorno alle 8 del mattino e dopo aver picchiato e legato un uomo di 47 anni M.C. lo hanno costretto ad aprire la cassaforte in cui erano custoditi oro e preziosi per decine di migliaia di euro.

Dopo il colpo in via Crisologo l'uomo è riuscita a lanciare l'allarme così è subito scattato il piano di emergenza e sul posto sono arrivati numerosi mezzi della Polizia, insieme all'elicottero. Due dei malviventi sono stati presi.

Dai primi accertamenti uno di loro sarebbe di provenienza balcanica, un bosniaco residente in un campo nomadi a Roma, mentre non si hanno informazioni sul resto della banda.

Il proprietario di casa è stato soccorso dal 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Rinvenuto e posto sotto sequestro un furgoncino usato dai rapinatori per arrivare a Pescara.

Redazione Independent