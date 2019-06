Avezzano: si torna al voto. La Giunta De Angelis non supera la prova del Bilancio

AVEZZANO: SFIDUCIATO DE ANGELIS (FI). SI TORNA ALLE URNE. ll Consiglio comunale di Avezzano, sesta citta' d'Abruzzo per numero di abitanti (42.509 nel 2017), ha bocciato il bilancio consuntivo con 8 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto, di fatto sfiduciando il sindaco, Gabriele De Angelis (Fi), e decretando lo scioglimento dell'assemblea. La Prefettura dell'Aquila nominera' un Commissario che, secondo quanto si e' appreso, dovrebbe arrivare gia' martedi' prossimo. Da fonti comunali emerge che si sta verificando la possibilita' di un ritorno al voto in autunno. De Angelis ha annunciato che lunedi' prossimo, 10 giugno, alle ore 12, nella sala consiliare del Municipio, terra' una conferenza stampa in cui esporra' il proprio punto di vista sulla situazione che ha portato al voto di sfiducia.

Redazione Independent