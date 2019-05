Aveva quasi un chilo di 'pillole dello sballo'. Arrestato 33enne di origini spagnole

MONTESILVANO: ARRESTATO 33ENNE CON UN CHILO DI ECSTASY. Un 33enne di origini spagnole, ma residente in Francia, è stato arrestato dai carabinieri di Chieti per aver ripetutamente spacciato pasticche di ecstasy davanti ai SerD di Pescara e Chieti. L'uomo che era seguito per alcuni movimenti anomali è stato fermato dai militari i quali gli hanno chiesto di mostrare il contenuto dello zainetto. Nella borsa, infatti, c'era lo stupefacente del tipo MdMa e, secondo gli investigatori, sarebbe servito per un rave party da tenersi nei prossimi giorni. Perquisita anche l'abitazione dell'arrestato in Via Lago di Misurina, a Montesilvano, e l'automobile utilizzata per gli spostamenti. Al momento si trova in carcere di San Donato a Pescara ma nei prossimi giorni sara' interrogato per avere informazioni sui canali di approvigionamento dello stupefacente del valore di circa 20mila euro.

Redazione Independent