Aveva 239 carte di identità rubate nel 2015 al Comune di Pescara, adesso è in carcere

ARRESTATO CON 239 CARTE DI IDENTITA' IN BIANCO. Aveva in casa 239 carte di identita' in bianco rubate nel 2015 presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Pescara. A fine novembre scorso i carabinieri avevano rinvenuto i documenti all'interno di un armadio colmo di vestiti a seguito di una minuziosa perquisizione domiciliare di iniziativa degli uomini dell'Arma che avevano denunciato per ricettazione un 57enne di Montesilvano e' stato arrestato dagli uomini del Norm della Compagnia di Pescara, in esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pescara. L'Autorita' Giudiziaria ha accolto la richiesta di una idonea misura cautelare avanzata dai carabinieri concordando il concreto ed attuale pericolo di recidiva, dettato anche dai numerosi precedenti specifici dell'uomo che ne evidenziano la spiccata capacita' a commettere reati.

Redazione Independent