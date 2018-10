Autostrade A24 e A25, disposta verifica sui viadotti. Toto: "Strada dei Parchi sicura"

TONINELLI DA' IL VIA ALLE ISPEZIONI SUI VIADOTTI AUTOSTRADALI ABRUZZESI. Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli rispondendo ad un question time alla Camera ha annunciato il provvedimento ispettivo a campione sui viadotti delle autostrade gestite dal Gruppo Toto. "Ho disposto - ha detto l'esponente del MoVimento 5 Stelle - una verifica eccezionale dello stato delle autostrade A24 e A25 da parte dell'ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, che già in questo momento, in queste ore, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori". Toninelli ha specificato anche che "le questioni relative alla concessione dei tratti autostradali A24 e A25 rappresentano una delle più gravi eredità" ricevute dai Governi precedenti. "Questa attività di verifica in loco per legge spetta ai concessionari ma nonostante ciò ho disposto in via straordinaria delle ispezioni dirette su un campione significativo dei 339 viadotti dei tratti in questione", ha detto Toninelli, aggiungendo che "sulla base di queste ispezioni segnaleremo al concessionario Strada dei Parchi, azienda della Toto Holding, la necessità di effettuare verifiche strutturali complete".

TOTO A LE JENE: "SIAMO SICURI". La replica del numero uno della società in questione, Carlo Toto, è arrivata alcuni giorni fa mentre era dal barbiere. Avvicinato dalle telecamere de Le Iene l'imprenditore abruzzese ha risposto che "le Strade dei Parchi sono sicure".

Redazione Independent