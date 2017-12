Auto finisce nel canale del Fucino: una vittima. Arrestato il conducente fuggiasco

TRAGEDIA NELLA NOTTE A CELANO: UN MORTO E UN ARRESTO PER OMICIDIO. Un uomo di origini nordafricane, di 38 anni, è stato trovato morto, la scorsa notte, in auto dentro un canale di scolo del Fucino, nei pressi di Celano (L'Aquila). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno recuperato il mezzo ed estratto il cadavere.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione per chiarire la dinamica dell'accaduto. Alla guida dell'auto c'era un'altra persona che è fuggita dopo l' accaduto.

Il conducente è stato rintracciato e arrestato in mattinata con l'accusa di omicidio stradale per non aver prestato soccorso.

Redazione Independent