Aumentano i contagi da Coronavirus. Ventotto pazienti in terapia intensiva

CORONAVIRUS. AUMENTANO I CONTAGI IN TUTTO L'ABRUZZO. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 137 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara.

Si tratta di 72 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 28 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.