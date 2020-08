Aumentano i contagi da Coronavirus. Preoccupa la situazione nei CAS

EMERGENZA CORONAVIRUS: AUMENTANO I POSITIVI IN ABRUZZO. "Rispetto a ieri si registrano 39 nuovi casi". A dare l'informazione è il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio preoccupato per i nuovi focolai presso i Centri Accoglienza Straordinaria (CAS) presenti in Abruzzo. Stamani in regione vertice tesissimo coi sindaci Civita d’Antino, Canistro, Gissi, Civitella del Tronto e Moscufo presso i quali si sono registrati 68 positivi su un totale di 200 ospiti.

Gli attualmente contagiati in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 190. Del totale dei casi positivi, 270 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 859 in provincia di Chieti (+1 rispetto a ieri), 1638 in provincia di Pescara (+3 rispetto a ieri), 643 in provincia di Teramo (+1 rispetto a ieri), 27 fuori regione e 37 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza (+32 rispetto a ieri). Redazione Independent