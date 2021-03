Attivi gli sportelli gratuiti 'Linee Vincenti Vestine'

Sono attivi gli sportelli di ascolto psicologico gratuiti del progetto “Linee Vincenti Vestine”, rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 30 anni e loro familiari. Sono finalizzati al contrasto di nuove e vecchie dipendenze e alla promozione di stili di vita sani. Si svolgono a Loreto Aprutino, Montebello di Bertona e Penne. I tre comuni rientrano all’interno dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 19 “Vestino”, che ha presentato il progetto “Linee Vincenti Vestine”, risultando vincitore del bando “Abruzzo Giovani” emanato dalla Regione Abruzzo (Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Annualità 2019 – Intesa n.14/CU del 13.02.2019). È possibile prenotare telefonando al numero 351 9007675 oppure scrivendo una mail all’indirizzo: lineevincentivestine@psyplus.org. I colloqui possono essere effettuati anche in modalità online. Per i giovani di età compresa tra 16 e 30 anni è prevista inoltre la possibilità di partecipare gratuitamente a un laboratorio di videomaking che darà luogo a un soggetto cinematografico realizzato dai partecipanti. Il laboratorio viene effettuato online, mediante piattaforma Zoom, nel pieno rispetto delle vigenti normative per la gestione e il contenimento dell’emergenza Covid-19. Infine, studentesse e studenti del Liceo “Luca da Penne - Mario dei Fiori” e dell’Istituto “Guglielmo Marconi” sono protagonisti di attività di formazione e sensibilizzazione effettuate in ambito scolastico, anche a distanza, ad opera di formatori esperti in materie legate alle dipendenze e al benessere psicofisico. Quello delle dipendenze costituisce un fenomeno sempre più preoccupante e diffuso tra le nuove generazioni, con un’età media di esordio in continua diminuzione. Alle dipendenze da sostanze si sono aggiunte quelle che vengono definite nuove dipendenze, ossia dipendenze comportamentali, tra le quali il gioco d’azzardo patologico. Gli sportelli di ascolto psicologico costituiscono una risorsa ancora più importante per il sostegno al benessere psicologico in questo particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia.

Gli sportelli sono attivi a settimane alterne.

Loreto Aprutino: il venerdì dalle 14.30 alle 17.30, presso i locali comunali siti in Via Roma n. 25, a partire dal 26 febbraio;

il venerdì dalle 14.30 alle 17.30, presso i locali comunali siti in Via Roma n. 25, a partire dal 26 febbraio; Montebello di Bertona: il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, presso i locali comunali siti in P.zza Sandro Pertini, a partire dal 17 febbraio;

il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, presso i locali comunali siti in P.zza Sandro Pertini, a partire dal 17 febbraio; Penne: il venerdì dalle 12.30 alle 15.30, presso la Sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne, Via Battaglione Alpini l’Aquila n. 1, a partire dal 12 marzo.

Le attività sono realizzate da psicoterapeute e psicoterapeuti di PsyPlus Onlus, una realtà impegnata da anni per la diffusione di buone pratiche in psicologia e psicoterapia che ha sede a Roma e Pescara. Per prenotazioni o per ricevere maggiori informazioni: 351 900 7675; e-mail: lineevincentivestine@psyplus.org,web: www.psyplus.org, Facebook: www.facebook.com/psyplus.org