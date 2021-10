Assolte le due maestre di Cupello dopo 9 anni di calvario

Dopo 9 anni di calvario due maestre, di cui una difesa dall'avvocato Michela Scafetta, di una scuola di Cupello (CH) accusate nel 2012 di maltrattamenti e minacce, condannate in primo grado nel 2018 dal Tribunale di Vasto in composizione monocratica, sono state assolte l'11 ottobre in secondo grado dal Tribunale dell'Aquila.

Ieri 11 ottobre la Corte d'Appello de L'Aquila le ha entrambe assolte dal reato di minaccia (art. 612 c.p.) perché il fatto non sussiste, riqualificando inoltre i fatti relativi al secondo capo d'imputazione per maltrattamenti e riconoscendo invece l'art. 571 (abuso di mezzi di correzione) meno grave del 572 (maltrattamenti). Per questo secondo capo d’imputazione il Tribunale dichiara il non luogo a procedere perché prescritto++



Storia della vicenda

Giugno 2012: Un bambino di terza elementare dice alla mamma di voler morire. A causa dei suoi problemi di dislessia, la maestra lo deride

10 Aprile 2013: A seguito di ulteriore segnalazione, e delle intercettazioni ambientali, il gup di Vasto rinvia a giudizio due maestre

21 Dicembre 2013: Il giudice del lavoro annulla il provvedimento disciplinare per una delle maestre

22 Gennaio 2018: Il Tribunale monocratico, Rosanna Buri, condanna le maestre a 2 anni e un anno e 9 mesi