Assassinio nel Pescarese: uomo accoltellato a morte, ferita la moglie

OMICIDIO A BRITTOLI: UCCISO EX MURATORE 73ENNE. FERITA LA MOGLIE. Tragedia a Brittoli, nel Pescarese, dove un uomo di 73 anni, Cesidio Di Rocco, è stato accoltellato a morte nella sua abitazione. Ferita la moglie di 66 anni, C.D.S., trasportata all'ospedale di Pescara con l'elisoccorso sembra per la frattura del setto nasale.

L'allarme è scattato stamane alle ore 8,30 in contrada San Giuseppe. Sul posto l'ambulanza medicalizzata del 118 di Pianella e i carabinieri di Penne e del nucleo investigativo del reparto operativo.

Gli investigatori propendono per una lite familiare sfociata in tragedia ma la dinamica del fatto è ancora tutta da ricostruire. La coppia di pensionati vive con uno dei quattro figli, tutti maschi. Sembra che dopo la lite scoppiata tra i due coniugi sia intervenuto uno dei figli, che abita a poca distanza dalla casa dei genitori.

Redazione Independent