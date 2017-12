ASSALTO AL BANCOMAT DI VILLA RASPA. BANDITI IN FUGA RICERCATI DALLE FORZE DELL'ORDINE. Assalto al bancomat dell’ufficio postale del centro commerciale L’Arca. E’ caccia aperta, da parte dei carabinieri di Spoltore e Pescara, alla banda di malviventi, che ha assalito lo sportello bancomat delle Poste Italiane , questa notte intorno alle ore 4. Ancora poche e frammentarie notizie sulle dinamiche, non si conosce neppure l’importo del bottino rubato durante l’azione criminale. Probabilmente si tratta di una banda specializzata in furti di questo tipo e che si è servita dell'esplosivo per forzare la cassaforte della filiale di via Fellini. C’è stato anche un lungo inseguimento nella notte, nelle campagne spoltoresi, con precisione nella zona di Caprara e via Pescarina, tra i banditi e le forze dell’ordine. Addirittura un mezzo usato per la fuga si sarebbe schiantato contro un’abitazione, distruggendo il recinto di casa e danneggiando le automobili parcheggiate. L’inseguito, che è ricercato, ha proseguito a piedi nelle campagne la sua fuga ed è tuttora latitante, come i suoi complici. Notizia in aggiornamento grazie alla collaborazione al collega Costantino Spina del quotidiano www.spoltorenotizie.it.

Redazione Independent