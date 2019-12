Assalto a Portavalori sulla Via Vestina. Bottino 60mila euro

COLPO DA SESSANTA MILA EURO. DEPREDATO PORTAVALORI. Assaltato un un portavalori a Montesilvano nei pressi del parcheggio della BCC di via Vestina. Questa mattina tra le 8.30 e 8.40 quattro malviventi, a volto coperto e armati di fucili, hanno messo a segno il 'colpo' nella filiale che si trova proprio nel centro cittadino, tra via Sospiri e via Di Vittorio. Secondo le prime informazioni avrebbero atteso l'arrivo del mezzo blindato e aspettato che i vigilantes scendessero dal mezzo per sorprenderli alle spalle e farsi consegnare, sotto la minaccia delle armi, le borse contenenti il denaro. Ingente il bottino che ammonterebbe ad oltre 60mila euro. Solamente l'abilita' di un addetto alla sicurezza, che era alla guida del blindato, ha permesso di mettere in salvo la parte piu' consistente del bottino custodita nel blindato.

Sul posto ci sono i Carabinieri del Nucleo investigativo di Pescara e della Compagnia di Montesilvano. In via precauzionale è arrivata sul posto anche un'ambulanza. Indagini a tutto campo.

Redazione Independent