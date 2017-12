Arte, nel weekend la mostra dedicata a "Lao" indimenticato artista pescarese

"LAO" DIPINTI, ILLUSTRAZIONI, STUDI E PROGETTI. In collaborazione con il Comune di Pescara, nello specifico con l'assessorato al Commercio e quello alla Cultura, patrocinanti e compartecipanti dell'iniziativa, giovedì 14 dicembre, alle ore 11, presso la sala conferenze del Comune di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra personale dell'artista pescarese Vinceslao Di Giampaolo, in programma al Mercato Coperto di via Cesare Battisti, dal periodo 15 dicembre al 17 dicembre 2017. Parteciperanno gli organizzatori (Ass.PiùAbruzzo), il professor Albano Paolinelli, gli assessori Giacomo Cuzzi e Giovanni Di Iacovo, gli sponsor (Udanet, Spazio Aperto, Independent Identity di Marco Manzo, PrintHouse, Salumeria di Pesce, Vini&Oli, Rg. Cornici, Fabrizio Pronio). Si ringrazia infine il professor Vito Giovannelli per la consulenza artistica (studi e materiali).

BIOGRAFIA. Vincenslao Di Giampaolo nasce a Pescara il 6 novembre 1972. Sin da piccolo ha mostrato talento per la grafica come attesta il premio ricevuto nel 1985 alla scuola media Michetti seguito dal professor Vito Giovannelli, che resterà per sempre il suo mentore. Alla sua inventiva è stato affidato il racconto delle ‘Streghe’ di Giuseppe Rosato nella contrada Parruccia (Archi, Chieti). I genitori, assecondando le spiccate attitudini artistiche del figlio, decidono di iscriverlo al Liceo Artistico di Pescara dove incontrerà docenti tra cui, Albano Paolinelli che inciderà nella formazione umana, nelle scelte artistiche e professionali del talentuoso artista pescarese. Si iscrive, quindi, alla facoltà di Archiettura dell’Università di Pescara che non concluderà mai, nonostante mancasse soltanto la tesi di laurea, perchè impegnato in importanti progetti di lavoro. Nel 1993 “Lao”, questo il soprannome col quale tutti gli amici erano soliti chiamarlo, ha partecipato alla mostra d’arte dei dipinti edita per il cinquantesimo anniversario dell’aviatore patriota abruzzese Eugenio Sirolli. L’anno successivo disegnerà a matita delle opere dei ceramisti Bontempo “figulo di Rapino”. Nel 1995 si classifica al primo posto al contest artistico pescarese “Insieme...aspettando Primavera” vincendolo con il disegno “Giovane donna”. Nel 1996 ha realizzato i fischietti di Antonio D’Annunzio di Castelli (Teramo). Nel frattempo è iniziata la collaborazione con l’imprenditore italosvedese Daniele Kihlgren per la ristrutturazione del Borgo di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila). Successivamente, visti gli ottimi risultati, sarà affidata alla sua creatività anche all’arredamento dei famosi ‘Sassi’ di Matera in Basilicata. Molte riviste tecniche e di architettura daranno spazio a questi lavori di studio e di progettazione originale. Nel 2002 i suoi disegni illustrativi saranno ospitati nel volume di Don Giovanni Gianllonardo sulla storia di Santo Stefano di Sessanio. Durante la sua breve esistenza, morirà il 21 febbraio 2014 all’età di 41 anni, Lao non ha mai smesso di illustrare, dipingere, progettare, sperimentare in diversi campi artistici tra cui anche nei disegni di merletti per la 55° Settembrata Abruzzese (omaggio alla più antica merlettaioa d’Italia Maria Concetta Egidio), testimonianze di passioni indomite.

Per informazioni si può consultare la pagina dell'evento facebook https://www.facebook.com/events/1969911810002419/

Redazione Independent