Arte, mostra personale di Paolo Angelucci

SOYUZ é lieta di presentare LIMITE, mostra personale di Paolo Angelucci. Il progetto espositivo è corredato da un testo critico a firma di Ivan D’Alberto.





[...] La natura identitaria della regione Abruzzo ha condizionato non poco il lavoro dei suoi abitanti, che essi siano semplici contadini o artisti. In questa costellazione di individui trova posto anche Paolo Angelucci, che con la sua ricerca contribuisce alla "narrazione" di questa terra.





La sedimentazione dei processi geologici, così come il patrimonio naturale abruzzese, trova una lettura metaforica nella recente produzione di questo autore che, attraverso tecniche sperimentali, ci racconta come è possibile superare il “limite” e trovare il punto di equilibrio tra naturale e artificiale.





Lo stesso titolo della mostra, LIMITE, ci aiuta a comprendere come Angelucci sia completamente immerso nella dimensione culturale di questa regione. "Limite", nel gergo contadino, è una grossa pietra per segnare il confine del terreno tra una proprietà e un’altra. In terra d'Abruzzo questi ruspanti menhir sono di pietra della Majella (montagna madre): totem a protezione delle messi, vitali per ogni famiglia contadina. Una “madre” a protezione del suo patrimonio più importante: i figli/la terra.





Il limite, nella produzione artistica di Paolo Angelucci, è stato però oltrepassato, superato, perché testimonia "quell’attraversamento" ad un'altra dimensione che ha permesso la conoscenza di luoghi e fenomeni da troppo tempo celati [...].







Paolo Angelucci è nato a Guardiagrele nel 1978, vive e lavora a Pescara (

www.paoloangelucci.net )







Inaugurazione Sabato 9 Ottobre dalle 17:00 alle 21:00 nel pieno rispetto delle normative Anti Covid presso Palazzo Mezzopreti Gomez (Viale Bovio 29, 65125 Pescara - ITALY)



soyuzprojectspace@gmail.com

www.the-soyuz.org