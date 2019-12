Arriva l' inverno: ecco i migliori posti al mondo per fuggire al caldo

LE SPIAGGE PIU' BELLE AL MONDO. Non c’è cosa migliore che prenotare una crociera all’ultimo minuto, senza pensarci troppo, alla volta di spiagge bellissime e caldissime. Ci sono mete turistiche che sono prese letteralmente d’assalto quando da noi è inverno e una di queste sono le Seychelles, un grande arcipelago composto da 115 piccole isole mozzafiato affacciate sull’Oceano Indiano. Il panorama naturalistico unito alle acque limpide azzurro cielo fanno di questo piccolo angolo di paradiso una delle migliori mete da prendere in considerazione per una piccola vacanza invernale. Partirai con guanti e cappello e arriverai in un posto caldo e soleggiato, quindi occhio a preparare correttamente la valigia. Un’altra meta presa d’assalto è sicuramente l’isola delle Canarie più famosa al mondo: Fuerteventura. Qui potrai destreggiarti con la tavola da surf e degustare ottimi cocktail estivi e salutare l’anno nuovo in ciabatte e costume.

LE METE CALDE CHE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA DOVRAI VISITARE. I fondali marini di Sharm El-Sheik sono quanto di più bello al mondo il mare egiziano possa offrire. Da queste parti troverai tutta la bellezza di una cultura millenaria e un solleone caldo che ti accompagnerà dalla mattina alla sera. Se vuoi andare più lontano potrai sempre optare per l’Oceano Indiano, magari proprio in direzione Sri Lanka . Qui troverai spiagge immense dove godrai di un mare paradisiaco riposando sotto le palme da cocco e ammirando le tartarughe marine che affollano le spiagge. Infine c’è Capo Verde le cui spiagge sparpagliate su dieci isole al largo del Senegal sono una delle mete calde più gettonate in inverno. Qui la sabbia fine e dorata assieme alle piccole zone vulcaniche dell’arcipelago fanno da cornice ad un ambiente marino tra i più belli al mondo.

METE CLSSICHE, MA NON TROPPO. Cuba è la prima meta calda che ci viene in mente parlando di posti turistici “classici” da visitare in inverno. Tutta la regione caraibica è indiscutibilmente fascinosa sia per la cultura del posto che per il clima ospitale e cordiale che caratterizza la popolazione. Qui potrai degustare il rum cubano, danzare al ritmo delle danze caribiche e scoprire uno dei luoghi più iconici al mondo quando si pensa a mare, bella vita e calore. C’è poi un altro piccolo angolo di paradiso, affacciato proprio sull’Oceano Indiano , che si affaccia nel Mozambico. Questo posto è il Madagascar , un paradiso ricco di parchi, spiagge e villaggi unici al mondo. Scoprirai animali insoliti, piante tropicali e spiagge incredibili per una vacanza che sarà sicuramente indimenticabile per tutta la vita. Infine non possiamo non menzionare Dubai , tra gli Emirati Arabi. A Dubai la parola d’ordine è lusso e sfarzo in un intricato miscuglio di antico e moderno. Se visiterai Dubai non potrai non fare un salto alla spiaggia più grande dell’intero emirato: Jumeirah Beach .

Redazione Independent