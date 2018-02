Arriva Burian, il vento gelido siberiano: scuole chiuse lunedì 26 e martedì 27

SCUOLE CHIUSE IN TUTTO L'ABRUZZO PER 'COLPA' DI BURIAN. Le previsioni meteo del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo prevedono nevicate, anche abbondanti, a quote di pianura già dal pomeriggio e dalla sera di oggi 25 febbraio e per le prossime 24/36 ore. Per tale ragione molte amministrazioni stanno disponendo la chiusura delle scuole, prevedendo la sospensione delle attività di dattiche, per le giornate di domani (lunedì 26 febbraio) e martedì 27 febbraio.

Al momento l'elenco dei comuni abruzzesi che chiuderanno le scuole: Pescara, Chieti, Teramo, (solo lunedì), Vasto, Montesilvano, Spoltore; Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro (solo lunedì).

Naturalmente i sindaci stanno anche predisponendo l'organizzazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale), la chiusura degli impianti sportivi e probabilmente anche dei cimiteri.

Si raccomanda anche la massima prudenza alla guida perchè le strade potrebbero presentare formazioni di ghiaccio a causa dell'importante abbassamento delle temperature e, dunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

Redazione Independent