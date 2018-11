Arresti nel mondo della contraffazione. Sequestrate griffes false per 2,5 milioni

ARRESTI NEL MONDO DELLA CONTRAFFAZIONE. Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito della quale sono stati denunciati oltre 100 soggetti e sequestrata merce contraffatta per 2,5 milioni, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 2 cittadini extracomunitari per i reati di contraffazione e ricettazione.

Il provvedimento giudiziario è stato emesso all’esito di un’indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, avviata nel mese di novembre 2017, allorché sottoponevano a controllo un cittadino senegalese che aveva con sé un borsone risultato contenere capi di abbigliamento contraffatti e, nel corso della perquisizione domiciliare dell’abitazione, sita in Montesilvano (PE), rinvenivano circa 1.000 fra capi di abbigliamento e di pelletteria contraffatti nonché macchinari per confezionamento e numerose etichette di note griffes.

Lo sviluppo investigativo permetteva di accertare che il responsabile aveva posto in essere una fiorente attività di “commercio all’ingrosso” di merce contraffatta e di individuare ulteriori soggetti dediti al confezionamento ed alla rivendita di merce recante marchi contraffatti.

Ai primi di dicembre 2017, infatti, i Finanzieri attenzionavano una palazzina sita nei pressi della pineta di Montesilvano (PE), rilevando un continuo andirivieni di cittadini extracomunitari che recavano al seguito grossi bustoni o borsoni verosimilmente contenenti merce contraffatta.

Individuato l’appartamento ove gli stessi si recavano, si effettuava una perquisizione domiciliare, che permetteva di rinvenire alcuni cittadini senegalesi intenti ad apporre marchi contraffatti su capi di abbigliamento “anonimi” riproducenti modelli di note griffes e, pertanto, si procedeva al sequestro di macchine da cucire, punzonatrici, pressa di stampo a caldo utilizzata per la produzione di etichette nonché vari metri quadrati di pelle, decine di rocchetti di cotone di vari colori, un pc connesso ad un plotter per la creazione di etichette oltre a centinaia di etichette già stampigliate e numerosi capi di abbigliamento già pronti per la vendita per complessivi 10.000 articoli, con denuncia all’Autorità Giudiziaria di due cittadini senegalesi.

Il prosieguo dell’attività d’indagine, anche con il supporto delle intercettazioni telefoniche, faceva emergere una fitta rete di contatti con cittadini italiani ed extracomunitari, siti in varie zone d’Italia (Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia e Campania), che acquistavano dagli indagati pescaresi i capi contraffatti per la successiva rivendita a clienti finali.

Si riusciva, altresì, ad accertare le forniture di decine di migliaia di etichette di note griffes che sarebbero state successivamente apposte sui “capi anonimi” e, soprattutto, ad individuare, alcuni depositi/laboratori in cui venivano confezionati i capi contraffatti.

In particolare, in Castellalto (TE), un opificio “clandestino” dedito al confezionamento illecito di capi di abbigliamento, in cui veniva rinvenuto un cittadino senegalese intento ad apporre etichette su capi “anonimi” ed un’attività commerciale, gestita di fatto da due soggetti teramani, che li poneva in vendita in Bellante (TE), all’interno di un centro commerciale, ove venivano rinvenuti centinaia di capi contraffatti di noti brand (Woolrich, Colmar, Stone Island e Moncler).

L’attività si concludeva con il sequestro complessivo di oltre 3.500 fra capidi abbigliamento ed etichette contraffatti, nonché di macchine per cucire e materiale necessario al confezionamento e con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di tre soggetti (un senegalese e due teramani).

Ulteriore intervento veniva effettuato in Civitanova Marche (MC), ove la merce contraffatta veniva rinvenuta stoccata in due cabine di uno stabilimento balneare, in cui venivano rinvenute etichette, giubbini, pantaloni, foulard e borse riproducenti note griffes nazionali ed internazionali (Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Woolrich, Save the Duck, Colmar, Ciesse Piumini, Napapijiri) nonché numerosi orologi contraffatti di prestigiose marche (Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe), per complessivi 85.000 capi contraffatti.

All’esito delle indagini, l’A.G. come detto, ha emesso l’ordinanza di arresto nei confronti dei due senegalesi che, dopo essere stati ricercati e rintracciati, sono stati tratti in arresto nelle prime ore della mattinata odierna a Montesilvano.

Complessivamente, sono stati effettuati 10 interventi operativi in Pescara, Montesilvano (PE), Castellalto (TE), Bellante (TE) e Civitanova Marche (MC), che hanno permesso di sequestrare oltre 100.000articoli di merce contraffatta per un valore complessivo alla vendita dicirca 2,5milioni di euro, con l’arresto dei due senegalesi e con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 106soggetti per i reati di contraffazione di marchi e ricettazione.

L’investigazione avviata, corroborata da perquisizioni e sequestri, sebbene resa complessa dall’assenza di documentazione commerciale e fiscale, ha permesso di risalire a tutti i livelli della distribuzione, fino ai “grossisti”, consentendo di ricostruire e smantellare la “filiera illecita”.

Redazione Independent