Arrestati due ladri ‘trasfertisti’ a Montesilvano

Ancora malviventi ‘trasfertisti’ in azione nella quarta ‘città più popolosa’ d’Abruzzo. Parliamo di a Montesilvano dove, ahinoi, continuano a verificarsi episodi criminali come quello capitato nella mattinata di ieri, 30 settembre. È stata una pattuglia del Comando dei carabinieri di Via Agostinone a notare due persone sospette armeggiare intorno ad un furgone parcheggiato lungo Via Rossi. Così, non appena si sono resi conto che c’erano le forze dell’ordine alle loro spalle, si sono lanciati in una fuga a piedi che però è terminata con la cattura delle due persone.

Nella perquisizioni sono stato trovato arnesi da scasso e si è scoperto che, essendo gravati da altri giudizi penali, i due dovevano trovarsi nei rispettivi comuni di residenza con l’obbligo di dimora.

Per tali ragioni nell’udienza di convalida degli arresti é stata disposta la misura dei domiciliari ai quali resteranno fino a diversa disposizione del giudice.