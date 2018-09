Arrestate tre delle presunte "belve" che hanno assaltato la Villa dei Martelli

ARRESTATE TRE PRESUNTE BELVE. LA POLIZIA CERCA IL CAPO IN PUGLIA. Nella giornata di ieri sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto tre cittadini di nazionalità romena, a carico dei quali sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza circa la rapina perpetrata in danno dei coniugi Martelli la notte di domenica scorsa.

Si tratta di: Turlica Costantin Aurel 22enne; Turlica Ion Cosmin 20enne; Ruset Aurel 25enne.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Chieti, hanno consentito in pochissimi giorni di acquisire elementi di reità nei confronti dei cittadini stranieri per i reati di rapina, sequestro di persona, lesioni gravissime, porto d’arma; i predetti erano già monitorati per ipotesi investigative relative a reati contro il patrimonio.