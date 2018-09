ARISTOCRATICO INGLESE 72ENNE CERCA MOGLIE TUTTOFARE. Qualche volta gli inglesi amano matrimoni multipli, come quel re Henry VIII con sei mogli e, piu' di recente, quell'attice Elizabeth Taylor, con sette mariti. Ma ci sono anche inglesi che non riescono a trovare una moglie; non perche' le inglesi non desiderino sposarsi, piuttosto perche' le richieste, le pretese dell'uomo sono spesso ridicole. Sir Benjamin Slade per esempio lo scorso anno tento' ma non ebbe successo. Ora, non e' che Benjamin, membro di una famiglia in comune con l'attuale famiglia reale, non sia un aristocratico con titoli nobiliari e non abbia una fortuna in banca. Sir Slade vuole una moglie che gli dia figli, quegli eredi che avranno una fortuna nelle loro vite. Per cui la donna che il nobile desidera deve essere capace di controllare tutte quelle sterline. Ma non basta. La futura signora Slade deve essere una ottima casalinga capace di preparare gustosi piatti italiani, deve avere la licenza di pilota di elicotteri, deve essere naturalmente fertile, non una ragazzina, capite, di quelle che non sanno mai che cosa vogliono, piuttosto una donna tra i 30 e i 40 anni, amante del ballo e di lunghi viaggi che potra' fare con il marito O, dimenticavo: la donna non dovra' essere alta di statura, bastera' 1 metro 65 e essere brava a letto. Una strana richiesta da considerare: sir Benjamin ha 72 anni. Ma lui chiarisce tutto: niente paura, so bene che cosa dovro' fare. Se lo dice lui.