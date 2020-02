Aprire un' azienda e investire all' estero: le opportunita' della Repubblica Ceca

APRIRE UNA AZIENDA E INVESTIRE ALL' ESTERO: LE OPPORTUNITA' DELLA REPUBBLICA CECA. Aumentano gli italiani che decidono di investire all’estero le proprie risorse, o di espandere la propria attività approfittando di condizioni più favorevoli di quelle nazionali. D’altronde il perdurare della crisi nel nostro paese non incoraggia né gli investitori esteri né tantomeno quelli locali a continuare a investire in Italia, motivo per cui molti hanno pensato di guardare ad altri paesi nella speranza di poter ampliare il proprio business. Se però non vi sentite ancora così sicuri da tentare avventure oltreoceano, esistono in ogni caso paesi europei in grado di fornire numerose opportunità alle nostre aziende. Tra questi, la Repubblica Ceca è uno di quelli meno conosciuti e allo stesso tempo più favorevoli: scopriamo perché.

UN SISTEMA ECONOMICO IN CRESCITA E CONCORRENZIALE.Il sistema erariale estremamente favorevole rappresenta la prima ragione che spinge a valutare un investimento o la delocalizzazione dell’attività industriale nella Repubblica Ceca. Di contro, una delle reali difficoltà in questo Paese può essere rappresentato dalla lingua, che è uno strumento indispensabile sia per trovare dei partner che per avviare il proprio business. In questi casi però ci si può affidare a servizi professionali che si occupino di traduzioni dall’italiano al ceco, e viceversa, disponibili anche online con Global Voices ad esempio, che permettono di sfruttare le competenze di personale madrelingua per la redazione di contratti e altri documenti. La Repubblica Ceca tra l’altro presenta la grande opportunità di avere un sistema economico in crescita, una tassazione fissa al 15%, e tre scaglioni di Imposta sul Valore Aggiunto, 10%, 15% e il 21% per i generi di consumo.

SETTORI FAVOREVOLI ALL' INVESTIMENTO. Il sistema ti tassazione favorevole rende quindi particolarmente conveniente investire in Repubblica Ceca in generale, ma esistono in ogni caso settori che si sono rilevati più in crescita di altri. Il primo è quello che riguarda la realizzazione di Smart Factory, sia perché rappresenta uno dei settori chiave dell’Innovazione, sia perché è sotto la giurisdizione diretta del Ministero dell’Industria e del Commercio, che gestisce i progetti ed eroga i fondi per i finanziamenti sia locali che europei. In secondo luogo vi è anche il settore della mobilità elettrica, in crescita in tutta Europa, e che comprende anche la realizzazione di sistemi di salvaguardia. La Repubblica Ceca infatti intende adeguarsi al programma internazionale dei veicoli interconnessi e il Governo sta attivando un piano per lo sviluppo dei sistemi intelligenti. Infine si stanno sviluppando sia il settore aerospaziale che quello dell’efficientamento energetico, con investimenti a breve e medio termine tra i 24 e i 43 miliardi di Corone.

LAVORO, MA NON SOLO. Ovviamente lavorare nella Repubblica Ceca vuol dire anche valutare la possibilità di viverci, visto che, tra l’altro, la HBSC negli scorsi anni ha valutato questa nazione uno dei paesi migliori al mondo per crescere i propri figli. la qualità dell’istruzione infatti è molto alta, e lo Stato ha avviato molte iniziative dedicate proprio all’infanzia. La sua capitale, Praga, è poi davvero splendida, ma offre contemporaneamente una vita a misura d’uomo che metterebbe a proprio agio chiunque, soprattutto chi si dovesse trasferire qui con la famiglia. Le infrastrutture sono molto efficienti, e il piano di restyling di tutte le zone abitate la sta facendo rinascere.

Oltre alle opportunità di business, quindi, la Repubblica Ceca offre anche uno stile e una qualità di vita davvero ineguagliabili in Europa: motivo in più per pensare di investire in questo paese.

Redazione Independent