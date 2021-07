Apre stanotte il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara

Dalle ore 4 di mercoledì 28 luglio 2021 entreranno a pieno regime le attività sanitarie del nuovo Pronto Soccorso di Pescara. L’accesso dell’utenza si trova nei pressi della Rotonda tra via Fonte Romana e via Monte Faito.

Il trasferimento dal vecchio al nuovo Pronto Soccorso avverrà con un’attenta gestione: anche le due rotonde in prossimità degli accessi al vecchio e nuovo Pronto Soccorso saranno presidiate da Forze dell’Ordine / Protezione Civile al fine di indirizzare l’utenza.

Inaugurato il 16 luglio scorso, il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara, già al 13mo posto in Italia per accessi, quindi tra i più importanti sul territorio nazionale, è una struttura di 2.425 mq dotata di un’area dedicata alle malattie infettive con camere a pressione negativa e attrezzature di nuova generazione, una Tac a 128 strati, un settore traumatologia e ortopedia, una ‘shock room’ di emergenza con 5 posti letto per le emergenze, sale di osservazione breve con 20 posti letto, due camere calde per l’accoglienza dei pazienti. E’ dotato, inoltre, di un Pronto Soccorso Pediatrico con sala giochi; sale d’attesa per codice colore, un posto fisso di polizia, ampia sala per l’accettazione, ambulatori, sale di osservazione, spazi ristoro per il personale; indicazioni in braille per i non vedenti.

Specificità innovative che rendono il Nuovo Pronto Soccorso all’avanguardia.

Redazione Independent