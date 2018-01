ANTONIO MERLO UN GENIO DELLA POLITICA. "I politici italiani sono i peggiori e i piu' pagati d'Europa". Lo ha affermato Antonio Merlo, professore di economia presso la Pennsylvania University di Filadelfia e capo del dipartimento di economia della Rice University di Houston. Sentii parlare di lui, la prima volta, da un gruppo di studenti che dicevano: Merlo e' un genio! In effetti l'economista ha scoperto la formula della mediocracy. E' assolutamente convinto che l'Italia e' soffocata dalla Casta. Si puo' discutere. Appare ancora piu' convinto, il dott. Merlo, quando afferma che un gruppo di potere usa le istituzioni per riprodurre e mantenere se stesso. Merlo ha fatto uno studio sulla politica che ha abbinato alla matematica, riuscendo cosi' a scoprire che sono tutte e due... nella stessa pasta. "Nella mediocracy" dice "si punta a considerare non chi assicura le migliori performance all'elettore, ma all'organizzazione che li ha nominati". Merlo fa riflettere piu' di quanto si pensi. Il pesce puzza dalla testa, si dice, ma il corpo, ovvero il popolo sovrano, non e' niente altro che lo specchio dell'attuale classe dirigente. Gli elettori danno il loro voto al candidato che e' ideologicamente piu' vicino a loro. Un economista 55enne del quale sentiremo parlare molto.

Benny Manocchia