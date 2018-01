ANNO NUOVO VITA NUOVA. Anno nuovo vita nuova, un proverbio quasi insignificante per gli americani se non precedesse la parola alla quale gli statunitensi tengono molto: resolution, che puo' essere tradotta in diversi modi; risoluzione, risolvere, promessa. Gia', la promessa che con l'avvento dell'anno nuovo giunga anche una nuova vita. Per milioni di americani non e' un gioco. Promesse per raggiungere obiettivi e buoni propositi. A scuola, al lavoro,nella metropolitana le donne, soprattutto, si chiedono la stessa cosa: che promessa hai fatto? E giu' lunghe liste: meno fumo, meno liquori, perdere almeno dieci chili di peso superfluo, acquistare una bici per mio figlio, un viaggetto con mio marito, andro' piu' spesso in chiesa, aiutero' come posso chi ha bisogno e potrei andare avanti cosi' per un po'. C'e' chi scrive le sue resolutions in un quaderno, chi da' l'avvio a un diario per controllare se le promesse sono mantenute. Pubblicazioni offrono molti suggerimenti per assicurarsi che le promesse non finiscano in fumo. Fare una lista: che cosa cambiare per migliorare la vita; condividi le promesse con i famigliari; ricorda spesso a te stesso le tue promesse,non piu' di due, senza strafare. La resolution per gli americani e' una cosa seria. Sempre obiettivi sani, non bugiardi. Per esempio, non vedrete mai promesse per imparare come preparare il nuovo drink dei caraibi, che stordisce solo se lo annusi.