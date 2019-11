Ancora un femminicidio in Abruzzo: donna uccisa dal marito al termine di un litigio

FEMMINICIDIO A TORINO DI SANGRO. Ancora in Abruzzo per una morte violenta. Ancora una volta perdere la vita e' una donna di 65 anni L.C. per mano del marito di 68 anni D.C. al termine di un litigio. L'omicidio si è verificato a Torino di Sangro. L’assassino è stato fermato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ortona coordinati dal maggiore Roberto Ragucci. L’indagine è coordinata dalla Procura di Vasto.

*****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO*****

Redazione Independent