Ancora un brutale femminicidio. Pescarese 64enne uccisa a Udine dall'ex marito

L'ABRUZZO PIANGE PER L'ENNESSIMO FEMMINICIDIO. E' stata uccisa dall'ex marito a Udine, dove risiedeva, mentre si trovava in uno studio notarile per firmare un rogito di una compravendita immobiliare. La vittima si chiamava Donatella Briosi, aveva 64 anni ed era di Pescara. A strapparla all'affetto dei suoi cari l'ex coniuge, Giuliano Cattaruzzi, 80 anni, architetto, che poi si è tolto la vita nello stesso studio professionale dopo averla uccisa sparandole con una pistola.

Donatella Briosi, Sommelier Ais, membro dell'associazione le Donne del Vino era giunta in Friuli negli anni '90. Ieri il tragico epilogo che nessuno a lei vicino sospettava in alcun modo. Sgomento in tutto l'Abruzzo per questo ennesimo brutale femminicidio.

Redazione Independent