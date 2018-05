Anche a Chieti si spaccia cocaina: tre persone arrestate, oltre 200 grammi sequestrati

CHIETI: TRE PERSONE ARRESTATE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI. Tre persone arrestate, oltre 200 grammi di cocaina e 100 di hashish sequestrati insieme con 8.000 euro in contanti e materiale per confezionare gli stupefacenti. E' questo il bilancio di un'operazione della Squadra Mobile della Questura di Chieti scattata ieri dopo una settimana di indagini scaturite dai movimenti e i contatti di un pusher che ha condotto gli investigatori in due noti locali di Chieti Scalo, un pub e una braceria, risultati di proprietà di uno degli arrestati. In carcere, per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, sono finiti due fratelli il più giovane dei quali titolare di entrambe le attività, oltre a loro è stato arrestato un 25enne, ritenuto dagli investigatori un pusher. Altre due persone sono state denunciate a piede libero per concorso in detenzione di stupefacenti.

"All'interno della braceria", ha spiegato in conferenza stampa il dirigente Miriam D'Attanasio, "sotto un frigorifero, sono stati trovati una decina di grammi di cocaina di cui qualcuno ha tentato di disfarsi ma anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. Mentre in un appartamento sopra la stessa attività, in parte adibito anche magazzino, sono stati recuperati 185 grammi di cocaina, parte già divisa in dosi, 100 grammi di hashish e materiale per il confezionamento".

La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato almeno 50mila euro.

Nei prossimi giorni gli arrestati verranno ascoltati dal magistrato per l'interrogatorio di garanzia alla presenza dei loro legali.

