Altro ‘flop’ del Pescara nel derby. Sebastiani conferma la fiducia ad Auteri

Doveva essere una gara decisiva per le ambizioni del Pescara, ma ancora una volta il risultato è deludente per i biancoazzurri. L'1-1 finale premia invece i teramani che caparbiamente sono riusciti ad acciuffare il pareggio (di Ferrari su rigore l’1 a 0) in zona Cesarini con Bernardotto, mentre Il 3 novembre in coppa Italia il Pescara di Auteri fu sconfitto di misura a casa del Teramo. Il presidente Sebastiani ha confermato la fiducia al tecnico anche se ormai la distanza con la vetta della classifica di Lega Pro si fa davvero preoccupante. Quale sarà il destino del club calcistico più titolato d’Abruzzo é ancora presto per dirlo, ma è evidente che a gennaio serviranno investimenti consistenti per tentare il ritorno in categoria cadetti.



TABELLINO: PESCARA TERAMO 1-1

PESCARA: 22 Sorrentino, 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 18 Drudi, 29 Nzita (dal 37′ st 38 Frascatore), 21 Pompetti, 91 Rizzo, 8 Memushaj (dal 37′ st 24 Bocic), 11 Galano (dal 30′ st 97 Clemenza), 9 Ferrari (dal 16′ st 30 De Marchi), 7 D’Ursi (dal 30′ st 16 Diambo). A disposizione: 1 Radaelli, 24 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 10 Marilungo, 13 Zappella, 17 Rauti. Allenatore: Gaetano Auteri

TERAMO: 22 Agostino, 2 Hadziosmanovic, 6 Arrigoni, 7 Malotti (dal 37′ st 18 Pinto), 8 Viero (dal 12′ st 28 Fiorani), 9 Bernardotto, 10 Mungo, 19 Bellucci, 20 Rosso (dal 12′ st 21 Birligea), 23 Rillo (dal 1′ st 11 Lombardo), 26 Piacentini. A disposizione: 1 Tozzo, 32 Perucchini, 17 Surricchio, 27 Ferlan, 30 Di Dio. Allenatore: Federico Guidi

Reti: al 42′ pt Ferrari (rigore), al 40′ st Bernardotto

Ammonizioni: Ingrosso, Bellucci, Viero, Memushaj, Fiorani

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa