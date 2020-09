Allarme bombe a Pescara. Intervengono gli artificieri per far brillare i pacchi sospetti

ALLARME BOMBE A PESCARA. NEL MIRINO UN PM DEL TRIBUNALE. Questa mattina sono stati rinvenuti cinque pacchi bombe in diversi punti della città: Tribunale, viale Marconi, nei pressi del distretto distretto sanitario di base di via Rieti e in via d'Annunzio vicino alla stazione dei Carabinieri Sul posto sono intervenuti i carabinieri, artificieri, vigili del fuoco e polizia municipale che hanno subito messo in sicuramente la zona. Un pacco è stato fatto brillare, ma, secondo quando si apprende, non ci sarebbe traccia di esplosivo. Rinvenuta anche una lettera con minacce nei confronti della P.M. RosangelaDiStefano. Investigatori a caccia del responsabile di questo gesto vigliacco e infame che ha provocato non pochi disagi a tutta la città. Evacuato sia il tribunale che il distretto sanitario ASL.

Costantino Spina