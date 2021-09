All'Adriaco testacoda Pescara Viterbese

In scena un autentico testacoda oggi, sabato settembre, alle ore 17,30 alo stadio 'Giovanni Cornacchia Adriatico'. Il Pescara, primatista del girone C di Sere C, ospita la Viterbese, ferma ad un solo punto. Incontro valido per la quinta giornata del Girone B di Serie C. Mister Auteri deve fare a meni di Pompetti, Bocic e Chiarella.In attacco probabile tridente composto da Galano, De Marchi e Rauti. Nelle fila laziali, allenati da Alessandro Dal Canto, c’è Foglia cresciuto nelle giovanili del Delfino.

Probabili formazioni

Pescara (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Nzita; Galano, De Marchi, Rauti. A disposizione: Sorrentino, Frascatore, Zappella, Veroli, Rasi, Diambo, Sanogo, Valdifiori, D’Ursi, Clemenza, Marilungo, Ferrari. Allenatore: Gaetano Auteri.

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Van Der Velden, D’Ambrosio, Martinelli; Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Urso; Volpicelli, Murilo. A disposizione: Daga, Marenco, Fracassini, Adopo, Ricchi, Errico, Alberico, Tassi, Simonelli, Capanni. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani. Assistenti: Antonio D'Angelo e Andrea Bianchini. Quarto uomo: Andrea Recupero di Lecce