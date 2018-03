Alessandro Neri è scomparso. Questa mattina la sua Fiat 500 era a Pescara

ANCORA NESSUNA NOTIZIA DI ALESSANDRO NERI. Sembra essere scomparso nel nulla da ormai due giorni, il ventinovenne spoltorese Alessandro Neri che, uscito di casa il pomeriggio di lunedì 5 marzo, non è rintracciabile. Dopo la denuncia da parte della madre le forze dell’ordine si sono messe subito al lavoro per indagare su cosa stia succedendo al ragazzo e capire dove si trovi. Questa mattina è stata trovata parcheggiata in una centralissima via di Pescara la cinquecento rossa con la quale Alessandro detto ‘Nerino’ si è spostato da Villa Raspa di Spoltore fino in città. Ribadiamo l’invito alla comunità solidale e chiunque eventualmente lo avesse notato a mettersi in contatto, immediatamente, con la famiglia che è comprensibilmente molto preoccupata e le forze di polizia. Del caso sono stati interessati i carabinieri del Comando Provinciale di Pescara e quello di Spoltore. Silvio Tomassini, comandante della stazione di via Dante, sta seguendo questa delicata vicenda in prima persona.

Redazione Independent