AL VIA IL CONCORSO "UN TUFFO TRA LE STELLE MICHELIN". È partito il 18 Ottobre il concorso che invita il pubblico a rivisitare uno dei primi piatti della tradizione italiana, per vincere una esperienza 3 stelle immersiva e più di 60 voucher del valore di 150 euro ciascuno da spendere in uno dei ristoranti della Guida Michelin 2021. Per tutti gli appassionati di cucina sarà possibile cimentarsi ai fornelli per vincere una Michelin Experience presso uno dei ristoranti 3 stelle della Guida Michelin 2021. I partecipanti saranno invitati a rivisitare a modo loro uno dei primi piatti della tradizione italiana a base di pasta fresca, ripiena, secca o riso. La ricetta più interessante verrà premiata con UNA COOKING EXPERIENCE PRESSO UN RISTORANTE 3 STELLE MICHELIN SEGUITA DA UNA CENA PER DUE PERSONE. Il pacchetto-premio comprende il trasferimento andata e ritorno, eventuale transfer da stazione/aeroporto all'hotel e viceversa, oltre al pernottamento in un hotel a quattro stelle con prima colazione inclusa per due persone. Fino al 16 novembre si potrà partecipare collegandosi al sito _www.promozioni.michelin.it_ nella sezione dedicata alla fase del concorso “Rivisita la ricetta”. Dopo essersi registrati, i partecipanti dovranno caricare la propria ricetta compilando i campi obbligatori richiesti (nome del piatto, ingredienti e procedimento) e caricare la foto del piatto realizzato, comprensiva di un biglietto recante la data di realizzazione. Le ricette verranno valutate da una giuria di qualità supervisionata dal team della Guida Michelin Italia, che decreterà il vincitore. Ma non finisce qui… _INSTANT WIN_ Ogni giorno Michelin mette in palio due voucher del valore di 150€ ciascuno spendibili presso tutti i ristoranti della Guida Michelin 2021. Per partecipare è sufficiente registrarsi e, una volta effettuata la registrazione, il partecipante SCOPRIRA' IMMEDIATAMENTE se si è aggiudicato uno dei DUE VOUCHER GIORNALIERI DA 150€. Si può tentare la sorte ogni giorno fino alla fine del concorso. Maggiori informazioni sono disponibili sul regolamento dell’iniziativa, scaricabile nella sezione relativa al concorso “Un Tuffo tra le Stelle Michelin” del sito _www.promozioni.michelin.it.

