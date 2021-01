Al via da domani in Abruzzo i saldi invernali 2021

Inizieranno domani, lunedì 4 gennaio, in tutto Abruzzo i saldi invernali 2021. Al via con un giorno di anticipo rispetto a quanto precedentemente stabilito, per evitare la partenza del 5 gennaio in piena 'zona rossa', e consentire così lo shopping in zona 'arancione'. Le vendite di fine stagione avranno una durata massima di sessanta giorni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio anche quest’anno lo shopping dei saldi interessa oltre 15 milioni di famiglie. Ogni persona, anche a causa dell’effetto Covid, spenderà circa 110 euro, muovendo però in totale 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell’anno scorso.

In ogni caso, per un corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base sui saldi ai tempi del Coronavirus.