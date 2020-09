Al referendum vince il Si' ma l'affluenza e' molto bassa

REFERENDUM: VINCE IL SI' MA L'AFFLUENZA E' AI MINIMI. Circa un abruzzese su due, il 43% della popolazione elettorale si è recata alle urne domenica 20 settembre e luedì 21 per il referendum. Gli italiani, così come gli abruzzesi, sembrano non aver mostrato particolare interesse verso il quesito referendario per la modifica del numero dei deputati e senatori presso il Parlamento italiano: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Mentre secondo i primi exit poll la vittoria del Sì sarebbe schiacciano intorno al 65%/68%. Ovviamente le operazioni di scrutinio, iniziate poco dopo le ore 15, sono ancora in corso. Ragion per cui seguiranno aggiornamenti.

Redazione Independent