Al Liceo Galilei scatta la quarantena per una classe e cinque insegnanti

PESCARA: UNA CLASSE E CINQUE INSEGNANTI DEL LICEO GALILEO GALILEI IN QUARANTENA. Prosegue l'emergenza Coronavirus nelle scuole abruzzesi che però sembrano reggere l'urto nonostante tutto. Stavolta è toccato ad una classe del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara finire in quarantena. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, domenca 18 ottobre, dopo che due alunni hanno avuto i primi sintomi riconducibili al virus di Wuahn nel pomeriggio di ieri. Sottoposti a tamponi entrambi sono stati trovati positivi e pertanto sono scattate immediatamente le misure di sicurezza del piano anti-contagio disposto dalla responsabile professoressa Antonella Di Lorito e dalla ASL di competenza. In isolamento dunque una classe del plesso di via Balilla e cinque insegnanti che sono entrati in contatto diretto con gli studenti, tutti in attesa del tampone che probabilmente sarà effettuato nella giornata di domani.

Redazione Independent