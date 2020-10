Al Liceo Galilei scatta la quarantena per due classi e cinque insegnanti

PESCARA: DUE CLASSI E CINQUE INSEGNANTI DEL LICEO GALILEO GALILEI IN QUARANTENA. Prosegue l'emergenza Coronavirus nelle scuole abruzzesi che però sembrano reggere l'urto nonostante tutto. Stavolta è toccato a due classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara finire in quarantena. Due studenti sono, infatti, risultati positivi al Covid-19 e pertanto sono scattate le misure di sicurezza del piano anti-contagio disposto dalla responsabile professoressa Antonella Di Lorito. Anche cinque insegnanti sono in isolamento domiciliare volontario in attesa di tampone.

Redazione Independent