Al Galileo Galilei di Pescara la cerimonia di presentazione della futura nuova palestra

AL LICEO SCIENTIFICO DI STATO GALILEO GALILEI PESCARA LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FUTURA PALESTRA. Arriva la palestra per il Liceo scientifico Galileo Galilei. La sede di Porta Nuova inaugura il 2018 con questa bella notizia che finalmente colmerà una lacuna strutturale che vi è da anni. Infatti quell’edificio ne è privo e l’attività motoria attualmente viene svolta all’aperto, nei campetti presenti nella struttura o in spazi in affitto, o sostituita con la lezione teorica. Ora il finanziamento con fondi CIPE di 1.500.000 euro assegnato alla Regione Abruzzo, arrivato dopo numerosi appelli al Ministero della Pubblica Istruzione ad opera delle Provincia e dalla stessa Regione Abruzzo, darà il via ai lavori. Un’idea progettuale è stata già presentata dall’architetto, nonché insegnante del Liceo, prof. Massimo Capocasa e ha entusiasmato tutti. “Accolgo con enorme soddisfazione la notizia dell’approvazione del progetto per la realizzazione della palestra del Liceo Galilei- asserisce il dirigente scolastico, prof. Carlo Cappello-! Finalmente il polo scolastico di via Vespucci potrà essere completo nella struttura e nei servizi. Ne approfitto per ringraziare i Presidenti della Provincia e della Regione che hanno sostenuto le esigenze delle scuole coinvolte in questa tornata di investimenti ministeriali. Gli enti hanno ascoltato le difficoltà che venivano loro esposte , hanno condiviso le possibili soluzioni per il bene delle comunità scolastiche.Dalla sinergia e dal dialogo tra ente Provincia, ente Regione e Istituti Scolastici nascono proficue collaborazioni e valide soluzioni per la scuola, per tutte le scuole”. Poi il Dirigente Cappello conclude: “ Oggi tutti i docenti, gli alunni e le loro famiglie, il personale amministrativo si sentono ascoltati e di certo posso esprimere per loro conto la soddisfazione per un investimento che pone fine ad una serie di tentativi di rimediare ad una situazione di incompletezza. Visto l’ottimo risultato conseguito, a nome di tutta la comunità del Liceo Galilei ringrazio per la lungimiranza e la competenza dimostrate dai Presidenti D’Alfonso e Di Marco e confido in una celere e virtuosa realizzazione di quanto in progetto.A tal proposito esprimo fin da adesso, come peraltro abbiamo sempre fatto nel nostro Liceo, la massima disponibilità a collaborare per ogni esigenza che dovesse manifestarsi.” La nuova struttura sarà presentata alla comunità scolastica e ai genitori il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 9.00 alla presenza del Presidente della Regione, Luciano d’Alfonso e da Antonio Di Marco, Presidente della Provincia.

