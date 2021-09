Afghanistan, Di Maio a Sulmona: "Regioni e Comuni hanno lavorato benissimo sull'accoglienza"

SULMONA - "Tutte le regioni hanno collaborato. Poi l'Abruzzo è protagonista per un importante campo anche della Croce Rossa ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, che ha aiutato gli evacuati. Io credo che le Regioni e i Comuni abbiano lavorato benissimo. Questo dimostra che poi sia nelle fasi emergenziali sia quando vogliamo lavorare insieme sappiamo dare il meglio". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggi a Sulmona, territorio aquilano nel quale sono stati allestiti due dei più grandi centri di accoglienza italiani per i rifugiati afghani in fuga da Kabul, esattamente nell'interporto di Avezzano, in Marsica e nella base logistica dell'Esercito italiano a Roccaraso, in Alto Sangro.

Di Maio è arrivato stamane a Sulmona a sostegno della lista del Movimento 5 stelle guidata da Attilio D'Andrea per il candidato sindaco Antonio Di Piero."Noi siamo cambiati il PD è cambiato in questi anni. Penso a delle interazioni anche molto animate negli ultimi anni in Parlamento. Io credo che questi cambiamenti oggi stiano sintetizzando un nuovo modello di gestione dei Comuni. Non è solo Napoli, non è solo Sulmona, Bologna, ci sono importanti capoluoghi di provincia e città dove il Movimento 5 stelle, PD e liste civiche sono insieme. E io quando parlo di liste civiche parlo di tutti i movimenti che si formano su un problema specifico delle città e quando si aggregano intorno ad una candidatura, dove ci sono anche le forze politiche, dimostrano la genuinità del progetto. Io credo che questo sia molto importante".