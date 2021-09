Accordo milionario nel settore dei rifiuti: all’Acea il 65% della Deco Spa

Alla fine non erano soltanto rumors e così, se si può dire, finisce una epoca ed una esperienza imprenditoriale abruzzese di primissimo livello. Il colosso Acea ha, infatti, sottoscritto un accordo con la societa’ Rem (operatore privato controllato dalla famiglia Di Zio) per l’acquisizione del 65% di Deco e, tramite quest’ultima, del 100% di Ecologica Sangro che sara’ acquisita da Deco entro la data del closing dell’operazione. Deco e’ attiva nel settore dei rifiuti in Abruzzo e si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e di impianti di recupero energetico da fonti rinnovabili. Il valore economico dell’operazione, riferita al 100% di Deco, in termini di enterprise value e’ di 68 milioni di euro. Il prezzo provvisorio per l’acquisizione del 65% di Deco e’ pari a 61,4 milioni di euro, verra’ corrisposto utilizzando risorse proprie di Acea e – spiega una nota – sara’ oggetto di conguaglio sulla base dei valori della posizione finanziaria netta al closing. L’accordo prevede la possibilita’ per Acea di aumentare la partecipazione al 100% di Deco.

Il perimetro di attivita’ oggetto dell’acquisizione comprende: un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) con una capacita’ autorizzata di 270.000 tonnellate l’anno, un impianto fotovoltaico, un impianto a biogas e due impianti di smaltimento. Ecologica Sangro opera sempre in Abruzzo nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; le attivita’ oggetto dell’accordo sono un impianto di smaltimento e un impianto a biogas. Deco sara’ consolidata al 100% da ACEA, con un contributo all’Ebitda previsto, su base annua, di circa 11 milioni di euro. Il closing dell’accordo e’ atteso entro la fine di quest’anno.