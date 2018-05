ABRUZZO: POSTI ASSOLUTAMENTE DA VEDERE. Le previsioni dell'ufficio centrale turistico sono: 12 milioni di italiani si preparano per il periodo estivo, il piacere di non lavorare per un po', di riposare al sole, bevendo te' freddo e ascoltando i progammi radiofonici che trasmettono gli ultimi successi di cantanti di casa nostra. Nessuno puo' toccare quella pur breve fetta di tempo alle famiglie italiane. Negli ultimi anni era la corsa degli italiani verso luoghi di grido. Quest'anno cercheranno di restare in casa, verso i nostri splendidi lidi oppure nelle citta' che offrono musei eccezionali. L'Abruzzo ha una lunga lingua di costa adriatica, da Tortoreto a Vasto (se ricordo bene), con spiagge bene attrezzate, ristoranti sul mare che ti fanno.... svenire gia' dal momento che annusi la cucina. Tedeschi, giapponesi, americani hanno sempre parlato di questi luoghi eccezionali, dove "la gente e' cortese e riceve con grazia". Economicamente si tratta di belle cifre che girano velocemente. Forse non miliardi di euro ma somme importanti che tengono in vita molte famiglie dedite al turismo. Percio' non cambiamo. Ma facciamo in modo che la nostra regione, benedetta dalla natura, raggiunga la cima della lista dei "posti assolutamente da visitare".

Benny Manocchia