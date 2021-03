Abruzzo: non ci sono le condizioni, scuole chiuse fino a Pasqua

ABRUZZO: SCUOLE CHIUSE FINI A PASQUA. Purtroppo non ci sono le condizioni per riaprire le scuole e anche il quadro generale mostra che per la popolazione fino a 19 anni c'è una particolare incidenza e l'incremento dell'incidenza per questo tipo di varianti. Ho anche sentito il mondo della scuola, c'è stato un confronto. Riapriremo le scuole dopo la Pasqua. Si va avanti con la didattica a distanza". Lo afferma il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione dell'unità di crisi regionale. In Abruzzo le scuole sono chiuse da inizio marzo, mentre nei territori più a rischio, come Pescara, la didattica in presenza è sospesa da oltre un mese.

Redazione Independent