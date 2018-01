Abruzzo: discesa dei prezzi delle case in montagna (-1,3%)

IL MERCATO DELLE CASE DI VACANZA E' IN DISCESA. Nella prima parte del 2017 i prezzi delle case di montagna sono diminuiti dello 0,7 rispetto al secondo semestre 2016. Si avverte un ritorno all’acquisto, anche se con budget ancora limitati. Chi compra è molto attento che il prezzo sia in linea con i valori di mercato. Si registra una discreta attenzione per le soluzioni di nuova costruzione ad alta efficienza energetica dal momento che il contenimento dei costi, per questo segmento di mercato, è importante. In Piemonte la contrazione delle quotazioni è del -1,5%, in Veneto ed in Abruzzo è del -1,3%. Le località di montagna della Valle d’ Aosta segnalano un calo dei prezzi dello 0,5%, restano stabili in Trentino Alto Adige. La domanda è sempre orientata sui piccoli tagli, bilocali e piccoli trilocali, possibilmente vicini agli impianti e in zone ben servite. Dall’ultima analisi di Jfc per Skipass emerge che la vacanza bianca vede crescere l’attenzione per le località che presentano offerte legate al divertimento e al benessere e naturalmente quelle dove si investe anche in termini di potenziamento degli impianti.

COSA SUCCEDE IN ABRUZZO. Roccaraso: valori immobiliari in lieve diminuzione vista la maggiore offerta e la contrazione della disponibilità di spesa da parte dei potenziali acquirenti che, per un bilocale ed un trilocale, sono disposti a spendere rispettivamente 80 e 120 mila €. La richiesta si orienta principalmente su bilocali in buono stato, possibilmente dotati di camino e con posto auto se posizionati in zone centrali. In aumento le compravendite a Rivisondoli grazie ai prezzi decisamente più contenuti. Infatti, una soluzione in buono stato costa mediamente 2000 € al mq, contro un valore medio di 2500 € al mq che si registra a Roccaraso. Piacciono le abitazioni situate in centro e che, al momento, si valutano intorno a 2500 € al mq. Tra le zone apprezzate c’è quella del Pratone: qui per immobili anni ’60-’70 si spendono mediamente 2500 € al mq con punte di 3000 € al mq per i piccoli tagli e per gli immobili ristrutturati. All’Aremogna (nei pressi degli impianti) la zona è caratterizzata da appartamenti in residence che si scambiano a 1500 € al mq. L’area posta ad est del centro abitato, sulla strada provinciale per Pietransieri, al momento stenta a ripartire perchè i costruttori hanno acquistato i terreni a prezzi troppo alti e per cui si dovrebbe vendere a valori al di fuori dell’attuale disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti.

Si segnala invece un rallentamento sul mercato immobiliare di Pescocostanzo a causa dei prezzi ancora troppo elevati.

PREZZI IMMOBILI TURISTICI MONTAGNA Isem2017 ABRUZZO L'AQUILA PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo CASTEL DI SANGRO C 1800 1500 1300 2200 1800 1600 CASTEL DI SANGRO P 1500 1300 1100 1600 1500 1300 PESCOCOSTANZO - CENTRO STORICO C 3000 2500 2000 Nd Nd Nd PESCOCOSTANZO - ZONA RESIDENZIALE P Nd 2400 1900 Nd 2900 2500 RIVISONDOLI - CENTRO STORICO C Nd 2300 1800 Nd 2700 2500 RIVISONDOLI - ZONA RESIDENZIALE S Nd 2000 1500 Nd 2800 2500 ROCCARASO C 3000 2500 2000 Nd 3000 2500 ROCCARASO P Nd 1500 1400 Nd 2500 2000

Redazione Independent