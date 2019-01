Abruzzo - Previsioni Meteorologiche dal 2 al 3 gennaio 2019

Riceviamo e pubblichiamo le Previsioni Meteorologiche dal 2 al 3 gennaio 2019 a cura del Centro Funzionale della Regione Abruzzo. La data emissione 02 Gennaio 2019 alle ore 12:50

Situazione:

Un intenso flusso di correnti fredde provenienti dal nord Europa investe la nostra Penisola determinando intensa ventilazione sui settori alpini, in graduale estensione all’intero Territorio. Dal pomeriggio di oggi, è altresì previsto l’arrivo di un impulso perturbato attraverso i Balcani, che porterà un progressivo calo delle temperature, con precipitazioni anche nevose sul medio versante adriatico e localmente sul meridione. Le nevicate dapprima a quote alto collinari, subiranno un abbassamento fino a giungere, nella prossima notte e nella giornata di domani, al livello del mare sul versante adriatico. Dopodomani lo scenario non subirà variazioni particolari, con persistenza di fenomeni sulle stesse regioni e sul Meridione, nevose generalmente a quote basse, sino a livello del mare.