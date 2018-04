ABRUZZESI IN USA PRIMI DELLA CLASSE. A Washington, tra gli innumerevoli enti, uffici speciali, organizzazioni ufficiali, c'e un ufficio che pochi conoscono. E' sostenuto dal governo USA e dal governo italiano. Ha il compito di tenere aggiornato l'elenco degli italiani famosi emigrati in America, oppure nati qui da genitori italiani. Abbiamo dato uno sguardo alla lista dei nomi e subito sono saltati alla vista i nomi di famosi siciliani e napoletani. Lotta fra i due gruppi con nomi come Frank Sinatra e Al Capone. Senonche', cari lettori, tra i due si e' infilato il nostro Abruzzo la cui lista di persone famose ha superato quella del duo Sicilia-Campania. La regione Abruzzo e' stata rappresentata, dobbiamo dire egregiamente, con nomi diventati famosi nel tempo. Per rendere la spiegazione in modo chiaro, metteremo nomi in gruppi adeguati al loro lavoro,o alla loro fama. Tra i cantanti in prima fila assolutamente Dean Martin (Dino Crocetti), di Montesilvano, amato da milioni di americane. Seguono Madonna (Luisa Ciccone) di Pacentro. Perry Como (Pierino Como) di Palena (Chieti). Adriana Grande di Lanciano. Tony Bennett (Antonio Di Benedetto) di Palena. Lady Gaga (Angelina Giacometti) di Chieti. Mario Lanza di Tocco da Casauria. Un importante abruzzese nel campo politico: John Anthony Volpe, ex governatore del Massachusetts di Pescosansonesco. Nel campo della televisione, Garry e Penny Marshall (Masciarelli) di Chieti, famosi per Happy Days. Compositore Henry Mancini di Scanno, il suo Moon River e' stata giudicata la piu' bella canzone del mondo. Nel campo sportivo un solo nome di eccezionale riguardo Rocky Marciano (Rocco Marchegiano) campione del mondo pesi massimi, di Ripa Teatina. Ma dobbiamo fermarci qui per non rubare troppo spazio al giornale.

Benny Manocchia