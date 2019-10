'Abbombazza' Brumotti (Striscia la Notizia) aggredito al Ferro di Cavallo

BRUMOTTI AGGREDITO DURANTE UN SERVIZIO A RANCITELLI. Il copione e' simile e non disturba, per assurdo, chi e' gia' abituato e conosce la realta' del complesso residenziale "piu' complicato" di tutto l' Abruzzo(e non solo). Parliamo del 'Ferro di Cavallo' a Rancitelli, teatro quotidiano di spaccio, dove ad inizio anno venne aggredito il giornalista Rai Daniele Piervincenzi, quello della testata in faccia ricevuta da Roberto Spada. Ieri e' acccaduto di nuovo. Durante un servizio negli alloggi dell'Ater, l'inviato con la bicicletta Vittorio Brumotti di 'Striscia la Notizia ha assistito ad una operazione dei carabinieri del nucleo investigativo, con delle perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di droga e all'arresto di una donna.La presenza delle telecamere e, forse anche quella del personaggio famoso che fino a poco prima aveva intrattenuto i bambini con le sue evoluzioni, hanno presto riscaldato l'atmosfera. Un nutrito e agguerrito gruppo di persone, verosimilmente residenti, uomini e donne, hanno circondato la troupe televisiva e, nonostante la presenza di alcune pattuglie di forze dell'ordine, hanno dato vita a scene da 'far west. Addirittura un giornalista di 34 anni, originario della provincia di Salerno, ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso di Pescara ma il fatto si e' verificato prima che un cellulare riprendesse l'accaduto.

Nel video allegato la perfomance che porta alla ribalta, in negativo e per la seconda volta, il quartiere periferico e Pescara dove, oggettivamente, esiste un problema sicurezza. Siamo in Europa o dove?

Redazione Independent