Abbattuto il ‘Muro della Vergogna’ in via Lago di Capestrano

“Oggi, finalmente, abbiamo abbattuto il "muro della vergogna" sulla Tiburtina, di fronte a via Lago di Capestrano. Dietro quel muro per decenni si sono nascosti episodi di degrado assoluto, efferate azioni criminali, distruzioni, umiliazioni e perdite di dignità di esseri umani. Fra pochi mesi completeremo la strada Pendolo che collegherà direttamente San Donato all'ospedale passando per Rancitelli...e sarà tutta un'altra storia. Venticinque anni di attesa risolti in un minuto con qualche colpo di benna”, così il sindaco di Pescara Carlo Masci a proposito dell’intervento per tentare di dare una ‘nuova luce’ ad uno degli ‘angoli più bui’ della periferia cittadina e non solo.

L’auspicio è che il quartiere Rancitelli, considerato una delle principali piazze di spaccio dell’Adriarico, possa trovare presto una proposta di riqualificazione adeguata e degna dei tantissimi cittadini perbene che vi abitano.