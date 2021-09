A Gubbio una doppietta di Clemenza salva i biancazzurri

Quattro gol, una gara pirotecnica, un pareggio raggiunto in extremis da un indomito Clemenza: é questo il bilancio della trasferta in terra umbra nel turno infrasettimanale del Pescara di Auteri. Un risultato, il secondo consecutivo ottenuto nello stesso modo, che muove la classifica verso l’alto ma denota la difficoltà del club biancazzurro in questo momento della stagione. La difesa pescarese ha avuto grossi problemi nel contenere agli attacchi del Gubbio ed in particolare di Arena, scuola Juventus. La buona notizia invece é che il Delfino continua a non perdere, ma domenica 3 ottobre arriva all’Adriatico un test durissimo: la Reggiana capolista a quota 14 punti (due lunghezze in più rispetto ai biancazzurri). Un match, questo, che dirà molto sul reale valore di una squadra attrezzata per competere a buoni livelli, ma forse ancora non pronta mentalmente per guidare la difficile stagione di Lega Pro.



GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Migliorini, Redolfi; Malaccari (45' pt Aurelio), Cittadino (34' st Francofonte), Bulevardi; Arena (25' st Mangni), Sarao, Sainz Maza. (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Lamanna, D’Amico, Spalluto). Allenatore: Torrente

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Rasi (26' st Diambo); Clemenza (41' st Zappella), De Marchi (34' st Ferrari), Marilungo (25' st D'Ursi). (A disposizione: Sorrentino, Radaelli, Veroli, Nzita, Sanogo, Valdifiori, Galano, Rauti). Allenatore: Auteri

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2 (Assistenti: Roberto Terenzio di Cosenza e Simone Piazzini di Prato. Quarto uomo: Adalberto Fiero di Pistoia)

RETI: 7' pt Arena (G), 38' pt Clemenza (P), 19' st (rig.) Cittadino (G), 32' st Clemenza (P)

NOTE: Ammoniti: Sarao (G), Illanes (P), Redolfi (G), Frascatore (P), Migliorini (G), Cittadino (G), Clemenza (P), Bulevardi (G)